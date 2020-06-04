'Koruyucu Melekler' ABD'de yağmalara karşı nöbet tutuyor
Mağaza önünde nöbet tutan "Koruyucu Melekler" Gönüllülerden detaylar NEW YORK - ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda yaşanan yağmalama olaylarına karşı New York'ta "Koruyucu Melekler" (Guardian Angels) adında gönüllü bir...
04.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:41
Mağaza önünde nöbet tutan "Koruyucu Melekler"
Gönüllülerden detaylar NEW YORK - ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda yaşanan yağmalama olaylarına karşı New York'ta "Koruyucu Melekler" (Guardian Angels) adında gönüllü bir grup mağazalar önünde nöbet tutmaya başladı.
Kaynak: AA