Koronavirüs sonrası çocuklarda obezite artabilir
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Koronavirüs, Aksu, Sağlık

Koronavirüs sonrası çocuklarda obezite artabilir

Evde daha fazla vakit geçiren çocuğun fast food ve abur cubura yöneldiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Aksu, "Evde hareketsiz kalan ve çok fazla abur cubur tüketen çocuk hızla kilo alır. Karantina süreci bittikten sonra sağlık sorunu yaşayabilirler, bu durum obezite riskini artırır.

09.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:15
Koronavirüs sonrası çocuklarda obezite artabilir

Evde daha fazla vakit geçiren çocuğun fast food ve abur cubura yöneldiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Aksu, "Evde hareketsiz kalan ve çok fazla abur cubur tüketen çocuk hızla kilo alır. Karantina süreci bittikten sonra sağlık sorunu yaşayabilirler, bu durum obezite riskini artırır. Kilo artışı şikayetiyle bize başvuran hastalar var" uyarısında bulundu.

İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa'dan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Aksu, koronavirüs salgını nedeniyle çocukların evde daha çok vakit geçirdiğini dile getirdi. Bu zaman diliminde abur cubur ve fast food tüketiminin oldukça arttığına dikkat çeken Aksu, "Aileler sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayıp, çocukları fast food ve abur cuburdan uzak tutsun. Örneğin, kızartmalar yerine fırında pişmiş yiyecekler tercih edilebilir. Bu dönemde sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmeli" dedi.

AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Çocukların bağışıklık sistemini güçlü tutmak için içerisinde C vitamini olan yiyecekler öneren Aksu, "Portakal, kivi, greyfurt, ananas tabağı oluşturabilirler. Omega-3 açısından zengin ceviz gibi kuruyemişleri de meyve tabağına ekleyebilirler. Burada ailelere büyük görev düşüyor" diye konuştu.

"SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR HAZIRLAYIN"

Kola gibi asitli içeceklerden de uzak durulması gerektiğini dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Aksu, "Çocukları cip ve çikolatadan uzak tutmak için sağlıklı atıştırmalık hazırlamak gerekiyor. Çocuğun yaşı uygunsa anneyle birlikte mutfağa girip yemek yapabilir. Yine kola gibi asitli içeceklerin tüketiminde artış var. Bunun yerine protein değeri yüksek, ayran, kefir, süt gibi içecekleri öneriyorum. Evde taze sıkılmış portakal suyu da yapabilirler, C vitamini açısından zengindir" ifadelerini kullandı.

OBEZİTE RİSKİ ARTACAKTIR

Bütün ailenin birlikte spor yapmasını tavsiye eden Diyetisyen Aksu, "Çocuklar evde hareketsiz kalıyor, çok fazla abur cubur tükettikleri zaman da hızla kilo alıyorlar. Böyle olunca kronik bazı rahatsızlıklar yaşayabilirler. Anne ve babalar çocukların abur cubur tüketimine sınırlama getirmelidir. Yoksa bu süreç bittikten sonra sağlık sorunu yaşayabilirler, bu durum obezite riskini artıracaktır" dedi.

SARIDOĞAN: ÇOCUKLARA KORONAVİRÜSÜ ANLATIN

Uzman Klinik Psikolog Ayşe Sena Sarıdoğan ise, evde uzun süre kalan çocuğun kaygı duyabileceğini söyleyerek ailelere önerilerde bulundu. Uzman Klinik Psikolog Sarıdoğan, "Aileler çocuklara neden dışarı çıkmamaları gerektiğini ve sosyal izolasyonu anlatmalı. Çünkü yetişkinler bile belirsizlik karşısında kaygılanırken çocukların sakin kalmasını bekleyemeyiz" diye konuştu.

"OYUN, HİKAYE VE MASALDAN FAYDALANIN"

Koronavirüsü yaş grubuna göre farklı şekilde anlatmak gerektiğini belirten Sarıdoğan, "Okul öncesi çağdaki çocuklar durumu henüz somutlaştıramadıkları için daha çok endişelenebilir. Çocuklara, oyun, hikaye ve masallarla süreci anlatıp, önlem olarak evde kaldıklarını söylemek lazım. Daha büyük yaştaki çocuklara kaygımızın, alınan önlemlerinin nedenini uzatmadan, net bir şekilde korkularını büyütmeden, gizlemeden açıklamakta fayda var" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYA DİKKAT!

"Eğer çocuk sosyal medya kullanacak yaştaysa güvenilir kaynaktan bilgi almayı öğrenmelerini tembihlemeliyiz" diyen Uzman Klinik Psikolog Ayşe Sena Sarıdoğan şunları söyledi:  "Bu dönemde çocukların dışarıda bir sosyal aktiviteleri olmayacak, okula da gidemiyorlar. Parka gidecek yaştaki çocuklar evde kalmanın ceza olduğunu düşünebilir. Öncelikle, 'Sağlımızı korumak ve hasta olmamak için bir süre parka ile arkadaşlarının yanına gidemeyebilirsin' diye açıklama yapmak gerekiyor. Aileler evde çocuklarıyla yapabilecekleri aktivitelerin listesini çıkarmalı. Çocuklar ebeveynleri taklit ederek öğrenir. O yüzden kaygımızı belli etmemeliyiz. Koronavirüse karşı neler yapabiliriz sorusundan yola çıkarak evde bir toplantı yapılabilir" 

"AİLECE GRUP OYUNLARI OYNAYIN"

Psikolog Sarıdoğan kişisel bakımı, el hijyenini, öksürme ve hapşırma sonrasında alınacak önlemleri aile içinde konuşmak gerektiğini dile getirerek, "Ailecek grup oyunları oynasınlar. Çocuklar çok uzun saatler evde, televizyon ve tabletten uzak durmaları mümkün değil ama en aza indirip ailelerin de dahil olduğu çözüm üretebilirler. Evde uzun saatler kalınca tartışmalar olabilir. Bütün aile üyelerinin katıldığı, her birine farklı sorumlulukların verildiği grup oyunları öneriyorum. Hepsine bir rol verilip, birbirilerine destek olabilecekleri aktiviteler seçilebilir. Bu noktada birbirleriyle kavga etmek yerine destek olabilirler" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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