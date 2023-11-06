Mardin'de öğrenciler sağlıklı yaşam için yürüdü

MARDİN'de Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, obezite ve sağlıksız yaşama dikkat çekmek amacıyla 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam' yürüyüşü yaptı.

Merkez Artuklu ilçesindeki Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme etkinlikleri çerçevesinde farkındalık yürüyüşü yaptı. Obezite ve hareketsiz yaşama dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler, sık sık 'Sağlıklı Yaşa, Hareket Et' sloganı attı.

Yürüyüşün sonunda açıklama yapan 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam' projesi koordinatörü ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ömer Öncel, hareketli yaşama dikkat çekmek için yürüyüş düzenlediklerini belirterek, 'İnsanlar, artık rahat bir yaşamı benimsiyorlar. Hareketsiz bir hayat tarzına geçmiş durumdalar. Hareket yaşam yanlış beslenme alışkanlığı ile birleşince obez, hareket etmeyen sağlıksız bir nesil ortaya çıkmaya başladı. Artık doktora gittiğinizde 'kilonuz fazla, kolesterolünüz yüksek, iki damarınız tıkalı' gibi kelimeleri sık duyar olduk. Oysa atalarımız kırmızı etle beslenir, tereyağı yer, bir öğünde bir ekmeği tüketir ancak bu hastalıkların hiç birine yakalanmazlardı. Peki, neden, çünkü onlar yediklerini yakıyorlardı. Belki düzenli olarak bir spor salonuna gidip egzersiz yapmıyorlardı ancak gün boyunca bütün işleri beden gücü ile yapıyorlardı. Yani hareketli yaşıyorlardı? dedi. (DHA)