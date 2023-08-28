110 kilodan 55 kiloya düştü, turizm elçisi oldu

Obezite ameliyatının ardından 110'dan 55 kiloya düşen Reklamcı Özlem Özkulak'ın, giden kilolarıyla birlikte hayatı da değişti. Sağlık turizmine yönelen Özkulak, kısa zamanda dünya ülkelerindeki hastaların ülkemize gelmesini sağladı, kurduğu web platformuyla Türk doktorlarını dünyaya tanıttı.

Ulusal bir gazetede reklam müdürü olarak görev yapan Özlem Özkulak, aşırı kiloları ile baş edemeyince obezite ameliyatı olmaya karar verdi. Elazığ'da obezite ameliyatına giren Özkulak, kısa zamanda hızla kilo verdi. 110 kilo ile ameliyatı giren Özkulak, 1 yılda 55 kiloya kadar indi. Çalıştığı gazeteden ayrılıp reklam ajansı kuran Özkulak, bu sırada sağlık turizmi ile ilgilenmeye başladı. Yurt içi ve yurt dışından sağlık turizmi eğitimleri alan Özkulak, Türkiye Sağlık Turizmi Derneği İzmir Temsilciliğine seçildi.

Türk doktorlarını dünyaya tanıtıyor

Ameliyatının ardından tüp mide ameliyatları ve zayıflama konusunda çalışmalar yapan Özkulak, 2018 yılında İzmir'de geniş katılımlı bir obezite fuarı gerçekleştirdi. Akademisyenler, uzmanlar ve İzmirlilerin katıldığı fuar büyük ilgi gördü. Halkı, özellikle obezite konusunda bilgilendirmeye adayan Özkulak, Türk doktorları yurt dışına tanıtmak amacıyla 'Find Doctor in Turkey' isimli bir platform kurdu. Dernek ve platform aracılığı ile Türk doktorları dünyaya tanıtan Özkulak, "Bu projedeki amacımız; para kazanmak değil, biz kendi ülkemizi tanıtmak, yatırımı burada yapmak istiyoruz. Find Doctor'ın başka bir misyonu da oldu, yurt dışındaki doktorlar Türkiye'de staj yapmak ve çalışmak için de bize site üzerinden ulaştılar. Bu konuda onlara ücretsiz olarak destek olduk. Find Doctor olarak daha da güçlenmek hedefimiz. Türkiye'de sağlık turizmi gelişmeye başladıktan sonra birçok ülkenin tercihi Türkiye oldu. Türkiye özellikle korona virüsü dönemini sağlık turizmi açısından çok başarılı geçirdi. Türk doktorları çok deneyimli olduğu için de tercih ediliyoruz. Bu işlerin ehli olan kişiler tarafından yapılması çok önemli. Bunun tam tersi durumlarda olabiliyor, özellikle İstanbul'da merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerler çok fazla, bu tarz yerler hakkında yurtdışında haberler çıkabiliyor. Bu durum sağlık turizmini olumsuz etkiliyor" dedi.

"Ülkemizi tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz"

"En iyi doktorları ve en iyi yerleri seçiyoruz. Doktorları doğru yerden araştırmak gerekiyor" diyen Özkulak, "Doktorların makalelerini yayınlıyoruz. Sağlık turizmi yetki belgesi olan, CV ve deneyimleri çok iyi olan doktorları, bakanlık tarafından akredite olan merkezleri seçiyoruz. Akredite olmamış merkezleri cezalar var. Türkiye Sağlık Turizmi Derneği bizi destekliyor. Find Doctor olarak büyük bir ağımız var. Online konsültasyon olanağı var. Türkiye sağlık turizmi açısından coğrafi olarak da önemli bir yerde, çok iyi tanıtım yapılması gerekiyor. Destek veren firmalarla işbirliği yapıyoruz. Sadece doktorlarımızı değil ülkemizi tanıtmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle İzmir, yurt dışı hastalar tarafından bilinmiyor. İzmir sağlık turizmi açısından da tanıtılmalı. İzmir daha huzurlu ve güvenli bir şehir. İzmir'i tanıtmak için çalıştay da planlanabilir. Hastalara tamamen VIP hizmet sunuyoruz. Havaalanı hizmeti, refakatçi hizmetine kadar gerekli olan tüm hizmetleri veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Yurt dışında inanılmaz bir potansiyel var"

Türkiye Sağlık Turizmi Derneğinin çok önemli çalışmalara imza attığını kaydeden Özkulak, "İzmir temsilciliğini bana verdiler ve güzel çalışmalara imza attık. Yeni kongre ve eğitimler planlıyoruz. Sağlık turizminde yeterli olduğumu düşündüğümde ve danışanlarım çoğaldığında bir firma kurmaya karar verdim. Yabancı hastalar genelde İstanbul tercih ediyorlar; çünkü İzmir bilinmiyor ve aktarma sorunları var. Arap ülkeleriyle iletişime geçtim. İzmir'e davet ettik ve hastaneleri gezdirdik. Çok beğendiler. İzmir ile ilgili reklamların az olduğunu ifade ettiler. Find Doctor web sitesini kurduk. Doğru reklam ile dünyanın her ülkesine ulaştık. Türkiye'den doktor arayan herkesin ulaştığı bir site haline geldi. Bu sitenin amacı; İzmir'den yola çıkarak İzmir'i, buradaki doktorları yurt dışına tanıtabilmek; çünkü yurtdışında inanılmaz bir potansiyel var" dedi.

"Teknoparkta proje geliştiriliyor"

Find Doctor in Turkey için şu an Teknopark'ta yeni bir proje geliştirildiğini anlatan Özkulak, "Site üzerinden bir yabancı hem doktoru tanıyabilecek hem ülkemize geldiğinde otelinden yemeğine en iyi hizmeti nereden nasıl alabileceğini görebilecek ve tüm rezervasyonunu tedavi planını güvenli bir şekilde yapılabilecek. Platform üzerinden şuan Türkiye'de sağlık hizmeti almak isteyen ülkeler hangi alanda en çok talep olduğunu da site üzerinden ölçme şansımız oluyor ve ciddi veriler sunuyor. Türkiye Sağlık Turizmi Derneği olarak sağlık turizminde etik kurallar konulu bir çalıştay hazırlığı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Engelli kedi bahçesi ile otizmli gençlere iş imkanı sağlanacak

Özkulak, Akondroplazi (cücelik) hastası bireyler için dernek yönetimi ile birlikte 'Kafe Projesi' hazırladı. Özkulak, Ahlat Meyvesi Projesi ile de ev hanımlarına iş imkanı oluşturdu. 'Kadın Ne İster?' Fuarı, 'Babamla Harika Bir Gün' isimli projelere de imza atan Özkulak, "Şu an engelli kediler için bir kedi bahçesi hazırlamayı düşünüyorum. Bu bahçenin bakımı noktasında da otizmli gençlere iş imkanı sağlamayı planlıyoruz" dedi. - İZMİR