Türkiye'nin ilk obezite polikliniği Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi'nde açıldı

İZMİR - Türkiye'nin ilk Genetik Obezite Tarama Polikliniği Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi bünyesinde kuruldu. 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'nde hizmete açılan poliklinikte 1 öğretim üyesi ve 1 asistan hekim olmak üzere 2 doktor, 1 beslenme ve diyet uzmanı, 1 klinik psikolog ve 1 fizyoterapist hizmet verecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), çağımızın en önemli sağlık sorunlarından birisi haline dönüşen obezite ile mücadele etmek için Obezite Polikliniği'ni hizmete aldı. Genetik taramanın yapılacağı ve bu yönüyle Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olacak merkezde, tamamlayıcı tıp imkanları başta olmak üzere birçok dalda ortak çalışmalar yürütülecek. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Üniversitemiz, yaşadığımız pandemi, ekonomik kriz ve doğal afetlere rağmen, devletimizin verdiği destekle öğrencilerimize ve halkımıza sunduğu hizmeti aralıksız sürdürmektedir. Sağlık hizmetlerimizin niteliğini ve kapasitesini artırmaya gayret gösterdiğimiz bu süreçte kalkınma odaklı bölgesel ve ulusal politikaları destekleyici girişimlere devam ediyoruz. Bu girişimlerden birisi olan Obezite Polikliniğimiz ile toplumumuzda sıklıkla görünen önemli bir sağlık sorununa daha uzmanlarımızla birlikte çözüm arayacağız. Haftanın 5 günü açık olacak Obezite Polikliniğimizde, 1 öğretim üyesi ve 1 asistan hekim olmak üzere 2 doktor, 1 beslenme ve diyet uzmanı, 1 klinik psikolog ve 1 fizyoterapist hizmet verecek" dedi.

Değerli bir sağlık hizmeti

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin bize sunduğu kaynakları sağlık alanında kentimizle ve ülkemizde buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bölgenin en büyük kapasitesine sahip Hastanemizde hizmete aldığımız Obezite Polikliniğindeki uygulamalarla, genetik tanımlama başta olmak üzere birçok ilki halkımıza sunacağız. Üniversitemizin ve siz değerli mensupların emekleriyle kurulan bu merkeze herkesin sahip çıkmasını istiyorum. Sunulacak olan sağlık hizmeti halkımıza büyük bir katkı sağlayacak. Obezite sorununa çözümler üretilmesi ve genetik tanımlamaların yapılması gibi önemli hedefleri olan Obezite Polikliniğimizden beklentimiz çok büyük. Ülkemizde ilk olmanın gururuyla güzel dönüşlerin olacağını ve merkezimizin daha da büyüyeceğini umuyoruz."

Multidisipliner çalışma yöntemi

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar, DEÜ'nün toplumsal ihtiyaçlara yönelik çok özel merkezler kurduğunu belirterek, "Obezite Polikliniğimizin, GETAT binamızda hizmet verecek olması son derece önemli. Bu merkezde iç hastalıkları ve genel cerrahinin yanında birden fazla tıp dalı, tedavi çalışmalarında katkı verecek. Çağımızın en büyük sorununa bu merkez ile çözümler üreteceğiz" dedi.

DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nur Olgun ise, "Çocukluk döneminden itibaren tüm yaş gruplarında obezite sorunu var. Bu problem, kansere kadar uzanan birçok hastalığın nedeni olabiliyor. Bu sağlık problemine çözümler arayacağımız Obezite Polikliniği'nin kurulmasına öncülük eden Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Obezite Polikliniği Sorumlusu Doç. Dr. Demet Yalçın Kehribar da, obezitenin tüm dünyada büyüyen bir sorun haline geldiğini belirterek, "Bu merkezde 'Monogenik' yani Genetik Obezite taraması yapılacak. Çünkü genetik obezite cerrahi yöntemlerle veya diyetle tedavi edilemiyor. Bu soruna multidisipliner çalışma prensibiyle hareket ederek çözümler üreteceğiz" dedi.