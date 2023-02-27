Polis ekipleri ikna etti, tedavi olmayı kabul etti

Zonguldak'ta Çınartepe Mahallesi'nde, siroz ve obezite hastalığı bulunan ve tedaviyi reddeden Halit Tomak(75)polis ekiplerinin iknası ve yardımıyla hastaneye götürüldü.

Zonguldak'ta Çınartepe Mahallesi'nde, siroz ve obezite hastalığı bulunan ve tedaviyi reddeden Halit Tomak(75)polis ekiplerinin iknası ve yardımıyla hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Çınartepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre siroz ve obezite gibi hastalığı bulunan 75 yaşındaki Halit Tomak tedavi olmayı reddetti. Ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri uzun uğraşlar sonucunda Tomak'ı tedavi olmaya ikna etti. Polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla 75 yaşındaki Halit Tomak, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin mücadelesi ise vatandaşlardan büyük takdir aldı. - ZONGULDAK