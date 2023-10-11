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Çerkeş ilçesinde 'Sağlığınız İçin Harekete Geçin' yürüyüşü düzenlendi

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında, obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların önlenmesine yönelik yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen yürüyüş Toplum Sağlığı Merkezi önünden başladı. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrağıyla ilçe merkezine kadar yürüdü.