Gaziantep'te Obezite Kampına Katılan Anne ve Kızı 79 Kilo Verdi

GAZİANTEP'te, Filiz Türkkan (54) ve kızı Özlem Doğan (34), katıldıkları obezite kampında, diyet ve spor programlarıyla 1,5 yılda toplam 79 kilo verdi. Kampa 108 kiloyla başlayan Filiz Türkkan 68, 102 kiloyla başlayan Özlem Doğan ise 63 kiloya indi. Anne ve kızı, kendilerini yeniden doğmuş gibi hissettiklerini söyledi.

Her ikisi de 2 çocuk annesi Filiz Türkkan ve Özlem Doğan, kilolarından şikayet edince Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan obezite kampına katıldı. 1,5 yıl süreyle dönem dönem katıldıkları kampta uzman diyetisyen, spor hocaları ve psikologlarla çalışan Filiz Türkkan 40, Özlem Doğan ise 39 kilo verdi. Kampa disiplinli olarak geldiklerini söyleyen anne- kız, uzmanlar, psikolog ve spor hocalarıyla yaptıkları çalışmalarla kilolarından kurtulduklarını söyledi.

YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ

Özlem Doğan, 1,5 yıl önce azimle yola çıktıklarını ve verdikleri kilolardan sonra kendilerini dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettiklerini söyledi. 1,5 yılda 3 kez kampa katıldıklarını ve bunun dışındaki süreçlerde de diyetisyenlerin belirlediği programlar doğrultusunda beslenip, spor yaptıklarını anlatan Özlem Doğan, bu yöntemle kilolarından kurtulduklarını ifade etti. Kampta her güne kan ölçümleri ve diyetisyenle başlayarak gün boyu spor yaptıklarını söyleyen Özlem Doğan, Annemle birlikte 1,5 yıl önce obezite kampına katılarak yüksek kilolarımızdan kurtulmak istedik. 102 kilo ile kampa katıldım. 1,5 yılın sonunda 39 kilo vererek 63 kiloya kadar geriledim. Burada sabahları öncelikle kan ve tansiyon ölçümlerimiz yapılıyor. Beslenmemiz diyetisyen kontrolünde veriliyor. Annemle birlikte gün boyu yaptığımız zumba, pilates, yüzme, tempolu yürüyüş, tırmanma ile kilolarımızdan kurtulduk dedi.

'ÇOĞU KİŞİ TANIYAMIYOR'

Çevresinden aldıkları tepkileri anlatan Doğan, 102 kilodan 63 kiloya düşeceğimi hayal dahi edemezdim. İsteyince olduğunu fark ettim. Eski kıyafetler benim için kabus gibi geliyor. Daha önce hep büyük beden kıyafet satılan yerlerden alışveriş yapardık. Annemle artık oraların önünden bile geçmiyoruz. Daha önce beni tanıyanlar ve son zamanlarda görüşemediğimiz kişiler beni gördüklerinde tanımadılar bile diye konuştu.

'DİYABET HASTALIĞIM KİLOLARIMLA GİTTİ'

Filiz Türkkan, yüksek kilonun diyabet hastalığına sebep olduğunu ve 40 kilo vermesinin ardından bu hastalığından kurtulduğunu kaydetti. Obezitenin birçok hastalığı tetiklediğini dile getirerek, herkese spor yapmayı tavsiye eden Türkkan, 1,5 yıldır bu kampta hem diyet hem spor yapıyoruz. 1,5 yılda 108 kilodan 68 kiloya düştüm. Tamamen yaşantım değişti. Diyabet hastasıydım. Diyetimizi uzmanlar eşliğinde yaptık. Yine spor hocalarımızın desteğiyle yoğun bir şekilde çalıştık. Şeker hastalığı artık gözüme vurmuş ve kanamalar yapıyordu. Kilolarımdan kurtulunca şeker hastalığım da gitti. Artık ilaçlarımı da kullanmıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Kilolarımız gittikten sonra eski kıyafetlere bakmak dahi istemiyorum. Giremediğimiz mağazalara gidip artık küçük beden kıyafet alabiliyoruz dedi.