Türkiye'nin en obez ili hangisi? Türkiye'nin en obez şehri belli oldu!

Türkiye'nin en obez ili hangisi? olduğu gündeme gelirken 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde Türkiye'nin en obez ili açıklandı. Türkiye'nin en obez ili hangisi? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE'NİN EN OBEZ İLİ HANGİSİ?

Adana'nın zengin mutfağı Adanalıları obez yaptı. Zengin mutfağıyla ünlü Adana, Türkiye'nin en obez ili Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kuntay Kaplan: " Adana'nın zengin mutfağı kiloya neden oluyor. Önce sağlıklı beslenme ve spor öneriyoruz" dedi.

Gece yemek kültürünün yaygın olduğu Adana'da, Türkiye'nin en obez ili olurken uzmanlar vatandaşları spor yapmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar ise Adana'nın diyet yapmak için uygun bir şehir olmadığını söyledi. Dünyada 1 milyardan fazla insanın mücadele ettiği obezite de Türkiye 200 ülke arasında. Türkiye obezite oranları açısından kadınlarda 42'inci, erkeklerde ise 60'ıncı sırada yer aldı. Obezite, kalp hastalığı, Tip 2 diyabet ve bazı kanserler dahil birçok ciddi sağlık sorununun oluşma riskini arttırıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi yüzde 63.7 ile İngiltere, yüzde 62.3 ile Yunanistan, yüzde 61.6 ile İspanya ve yüzde 59.5 ile Fransa takip ediyor.