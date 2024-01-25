Üye Girişi
Haberler
BBC

Pandemi Sürecinde Çocuk Obezitesi Arttı, Uzun Vadeli Sağlık Etkileri Olabilir

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bilim insanları, pandemi sürecinde obez olan çocukların uzun vadeli sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. İngiltere'de obezite oranı artarken, hükümet sağlıklı beslenme için adımlar attıklarını belirtti. Obez çocukların diyabet, kanser, felç gibi hastalıklarla karşılaşma ihtimali daha yüksek. Araştırmacılar, obezitenin İngiltere ekonomisine uzun vadede 8 milyar sterlinlik maliyeti olabileceğini hesapladı.

Bilim insanları pandemi sürecinde kilolu veya obez olan on binlerce çocuğun “ömür boyu süren sağlık etkileriyle” karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere’de 10 ve 11 yaşındaki çocuklarda obezite pandemi sırasında daha önce görülmemiş seviyelere ulaşmış, pandemi bitse de eski seviyelerine dönmemişti.

İngiliz hükümeti ise çocukların daha sağlıklı gıdalarla beslenmesi için “kararlı adımlar” attıklarını belirtti.

Covid-19 pandemisi sırasında okuldan uzak kalmak, az hareket etmek ve sağlıksız gıdalarla beslenmek çocuk obezitesindeki artışın nedenleri arasında gösteriliyor.

Pandemiden önce 10-11 yaşlarında yüzde 35,2 olan obezite oranı, bir yıl sonra yüzde 40,9’a yükselmişti.

En güncel verinin bulunduğu geçen yıl ise bu oran yüzde 36,6’ya yükselmişti.

İngiltere’deki Southampton Üniversitesi ve Southampton Biyomedikal Araştırma Merkezi’nden uzmanlar, yaklaşık yüzde 5’lik artışın 56 bin çocuğa denk geldiğini tespit etti.

Çocuk obezitesinin etkileri üzerine mevcut araştırmaları da inceleyen bilim insanları, bu çocukların büyük bir kısmının hayatının ilerleyen dönemlerinde diyabet, bazı kanser türleri, felç ve eklem iltihabıyla karşılaşma ihtimalinin daha fazla olacağına dikkat çekti.

Araştırma ekibinin başında bulunan Prof. Keith Godfrey “Elimizdeki veriler, pandeminin çocukların fiziksel sağlığına etkilerinin uzun vadeli olacağını gösteriyor” dedi.

Prof. Godfrey, hükümetin atabileceği adımlar arasında okul yakınlarında fast-food mağazalarını yasaklamak ve anaokullarında fiziksel etkinlikleri artırmak olduğunu ekledi.

Godfrey, özellikle yoksul ailelerin sağlıklı gıdaya erişiminin ve fiziksel egzersiz imkanının daha az olduğunu, bu yüzden bu ailelerin çocuklarının daha fazla etkilendiğini de belirtti.

Sağlıklı beslenme alanında faaliyet gösteren British Nutrition Foundation (Britanya Besin Vakfı) Bilim Direktörü Sara Stanner da çocuk obezitesiyle erken aşamada mücadele etmenin önemli olduğunu söyledi.

Araştırmacılar bu durumun gelecekte yaratacağı maliyeti de hesapladı.

Buna göre pandemi döneminde artan obezitenin İngiltere ekonomisine uzun vadedeki maliyeti 8 milyar sterlini (yaklaşık 300 milyar TL) aşabilir. Bunun 800 milyon sterlininin sağlık masrafları olacağı hesaplanıyor.

BBC

Çocuk Teknoloji Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI! 25 Ocak hangi takımların maçı var? Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! Bu akşam hangi diziler var? 25 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Ödeme İste nedir, kimler kullanabilir? Ödeme İste sistemi nasıl çalışır? Dün akşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? 24 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 2024 Bedelli askerlik sonuçları ne zaman belli olacak? X hastalığı gerçek mi? X hastalığı var mı, ölümcül mü? X hastalığı ölüm riski var mı? Merkez Bankası 250 baz puan artırırsa ne olur? Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 2024 Faiz beklentisi nedir? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2024! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 25 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? BEDELLİ ASKERLİK 2024 YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET) | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 25 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Kar Kardeşliği HD FULL izleme linki! Kar Kardeşliği tek parça altyazısız dublaj izle! Kar Kardeşliği hangi platform? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title