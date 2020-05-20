Koronavirüs: AB'nin Covid-19'la mücadele danışmanı, 'Avrupa ikinci dalgaya hazıranmalı lıklı...
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Koronavirüs: AB'nin Covid-19'la mücadele danışmanı, 'Avrupa ikinci dalgaya hazıranmalı lıklı...

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Başkanı Doktor Andrea Ammon, Avrupa'nın ikinci bir koronavirüs dalgasına hazırlanması gerektiği uyarısında bulundu.

Koronavirüs: AB'nin Covid-19'la mücadele danışmanı, 'Avrupa ikinci dalgaya hazıranmalı lıklı...
20.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:40

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Başkanı Doktor Andrea Ammon, Avrupa'nın ikinci bir koronavirüs dalgasına hazırlanması gerektiği uyarısında bulundu. İngiliz Guardian gazetesine konuşan Ammon, "Bana göre asıl soru, ikinci dalganın ne zaman başlayacağı ve ne kadar büyük olacağı" dedi.

ECDC, Avrupa Birliği üyesi ülkelere, Covid-19 dahil, bulaşıcı hastalıklardan korunma konusunda danışmanlık veriyor.

Doktor Andrea Ammon, ikinci bir koronavirüs dalgasının, uzak bir teori olmadığını söyledi:

"Virüsün özelliklerine, ülkelerdeki bağışıklık oranlarına baktığımda - ki bu yüzde 2 ila yüzde 14 arasında ve çok da iç açıcı değil, bu hala toplumun yüzde 85, yüzde 90 oranında virüs riskine açık olduğunu gösteriyor - virüs etrafımızda, Ocak ve Şubat'ta olduğundan daha fazla dolaşımda…" diyen Ammon, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıyamet tablsosu çizmek istemiyorum ama gerçekçi olmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Tamamen rahatlamamız gereken bir zamanda değiliz....

"Özellikle şimdi (enfeksiyon oranının) düştüğü açık olunca, insanlar sorunun bittiğini düşünüyor. Ama bitmedi, kesinlikle bitmedi."

Doktor Andrea Ammon, Mayıs ayı başında yaptığı açıklamada ise Polonya hariç diğer Avrupa ülkelerinin koronavirüs salgınında zirve noktasına ulaştıklarını söylemişti.


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Ammon, ECDC'nin 26 Ocak'ta Avrupa ülkelerine, sağlık sistemlerini, özellikle de yoğun bakım ünitesi kapasitelerini artırmaları uyarısında bulunduğunu belirterek, "Bence (hükümetler) durumu yeterince ciddiye almadı" dedi.

ECDC Başkanı, Avrupa'da Covid-19'un yayılmasında Mart'ın ilk haftası Alpler'den kayak tatilinden dönen ailelerin merkezi bir rol oynadıklarını söyledi.

Ammon, "Avrupa'da önlemler daha erken alınsaydı, can kaybı sayısı azaltılabilir miydi?"sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İnanıyorum ki, bu önlemleri daha önce alsaydık, mümkün olabilirdi, ama… bu önlemler çok katı, o kadar tecrübe etmediğimiz bir durum ki, bence maalesef İtalya'nın kuzeyindeki durumun herkese bunların gerekli olduğunu göstermesi gerekti."


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Ammon yaz tatiline çıkmayı düşünse de tatil planlaması yapanları da uyardı:

"Tatil seçenekleri olsa ve bir yerlere gitseler bile, geçen yılki gibi olmayacağına hazırlıklı olmalarını söylüyoruz. Bu aşamada gidersiniz, 'Ellerinizi yıkarsınız ve bir sorun çıkmaz' diyemiyoruz. Mesafenizi korumanız gerekiyor. Önlemlerin alınması lazım."

Avrupa'da en fazla can kaybı İngiltere'de

Avrupa'da sokağa çıkma kısıtlamaları hafifletilmeye başlandı. Bazı ülkelerde barlar ve restoranlar yeniden açıldı.

ECDC ise 27 AB ülkesinin yanı sıra İngiltere, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein'da da bulaşıcı hastalıklara karşı verilen mücadeleyi izliyor ve bu ülkelerin hükümetlerine danışmanlık veriyor.

AB kurumu Pazartesi günü, sorumlu olduğu bölgede 1,2 milyon teyitli koronavirüs vakası olduğunu ve 136 bin 347 kişinin virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini vurguladı.

ECDC'nin son verilerine göre Avrupa'da Covid-19 hastalığı sonucu en fazla kişinin hayatını kaybettiği ülke 35 bin 341 ölümle İngiltere.

İngiltere'yi 32 bin 169 ölüm ile İtalya ve 28 bin 22 ölüm ile Fransa izliyor.


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BBC

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