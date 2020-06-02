Korona virüs nedeniyle aylar sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen MGK toplantısı başladı
Korona virüs nedeniyle aylar sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen MGK toplantısı başladı Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
02.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:38
Korona virüs nedeniyle aylar sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen MGK toplantısı başladı
ANKARA - Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.30'da başladı.
Kaynak: İHA