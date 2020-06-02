Korona virüs nedeniyle aylar sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen MGK toplantısı başladı Korona virüs nedeniyle aylar sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen MGK toplantısı başladı Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Korona virüs nedeniyle aylar sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen MGK toplantısı başladı ANKARA - Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.30'da başladı. Kaynak: İHA