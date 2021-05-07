Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu
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Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu

Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın Ramazan ayına denk gelmesi birçok meslek grubunu olduğu gibi fırıncıları da etkiledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın Ramazan ayına denk gelmesi birçok meslek grubunu olduğu gibi fırıncıları da etkiledi. Dana önce günde 10 çuval unla ekmek yaptıklarını kaydeden fırıncı esnafı son dönemlerde 3 çuvala kadar düştüklerini belirtti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 8'inci gününde de sürerken, kısıtlamalardan muaf olan fırıncı esnafı aşırı sıcaklara rağmen işlerine devam ediyor. Ramazan ayı olması nedeniyle iftar ve sahur için ekmek üretimine ara vermeden devam eden fırıncı esnafı, önceki ramazanlarda 10 çuvalla günü tamamlarken bu yıl oluşan kısıtlamalar nedeni ile 3 çuvala kadar düştü.

Ramazan ayı ile birlikte kısıtlamalar başlamasından dolayı genel olarak vatandaşların köylere gittiğini kaydeden fırın işletmecisi Hasip Ocaklı, "Kısıtlamalar ile birlikte bu Ramazan ayında beklediğimiz iş potansiyeli yok. Daha önce 10 çuval un kullanıyorduk ki vatandaşlara ekmek yetiştirebilelim. Fakat bu yıl Ramazan ayında 3 çuval un ile ekmek yapıyoruz. Şuan öğlen vakti ve 3 veya 4 ekmek satmışız" dedi. - DİYARBAKIR

Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu
Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu
Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu
Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu
Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu
Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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