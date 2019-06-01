Korkutan rapor: Türkiye git gide AB ve ABD'nin çöplüğü haline geliyor

Korkutan rapor: Türkiye git gide AB ve ABD'nin çöplüğü haline geliyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Dünya Çevre Günü öncesinde 'Türkiye Raporu'nu yayımladı. Raporda, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gönderilen katı atık ve çöplerle adeta 'açık hava çöplüğü'ne döndüğü belirtildi.

Korkutan rapor: Türkiye git gide AB ve ABD'nin çöplüğü haline geliyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Dünya Çevre Günü öncesinde 'Türkiye Raporu'nu yayımladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün 2019 teması Hava Kirliliği ile Mücadele olarak belirlenirken raporda, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gönderilen katı atık ve çöplerle adeta 'açık hava çöplüğü'ne döndüğü belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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