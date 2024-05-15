Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS kamuya geçmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu oldu. Yurttaşlar şimdiden araştırmaya başladı. Başvuruları biten KPSS için şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS başvurusu son gün ne zaman 2024?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KPSS başvuruları için son tarih 15 Mayıs 2024 Çarşamba. Bu tarih, KPSS'ye katılmak isteyen adaylar için önemli bir dönemeç. Başvuru sürecinin sona ermesiyle, adaylar için hazırlık dönemi sona erecek ve sınavın kendisi için odaklanma zamanı başlayacak.

KPSS LİSE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvurularının tarihleri belli oldu. Lisans düzeyindeki adaylar için başvurular 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Ön lisans düzeyinde başvuru yapacak adaylar ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecekler. Lise ve ortaöğretim düzeyinde sınava girecek olan adaylar için başvuru tarihleri ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 olarak belirlendi.