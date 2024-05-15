Muşspor - Sebat Gençlik maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muşspor - Sebat Gençlik maçı nereden izlenir?

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MUŞSPOR - SEBAT GENÇLİK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Muşspor ile Sebat Gençlik arasındaki TFF 3. Lig Play-Off maçı, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 16:00'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için TFF Youtube kanalı mevcut. TFF Youtube'u internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Maç, Muş'ta Muş Şehir Stadyumu'nda oynanacak.