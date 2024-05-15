RAMBO OKAN BAYILDI MI? Rambo Okan Aziz Yıldırım'ı görünce neden bayıldı?
RAMBO OKAN BAYILDI MI? Rambo Okan Aziz Yıldırım'ı görünce neden bayıldı? Ünlü sporcu Rambo Okan'ın, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldığı iddia edildi. Rambo Okan ve Aziz Yıldırım'ın bu durumu sosyal medyada geniş yankı buldu.
Fenerbahçe tribünlerinin tanıdık isimlerinden "Rambo Okan" lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, Aziz Yıldırım'ı beklerken bayıldı. Aziz Yıldırım'ın toplantı yapacağı salon önünde bekleyen Rambo Okan'ın bayıldığı anlar kısa sürede viral oldu. RAMBO OKAN BAYILDI MI? Rambo Okan Aziz Yıldırım'ı görünce neden bayıldı? İşte ayrıntılar...
RAMBO OKAN BAYILDI MI?
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye başkan adayı olacağını açıklayan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenledi. Toplantıya damga vuran isim ise Fenerbahçe tribünün sembol ismi "Rambo Okan" lakabıyla tanınan Fenerbahçe taraftarı Okan Güler oldu.
"AZİZ YILDIRIM'I GÖRÜNCE BAYILDI"
Otelin önünde bekleyen Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ın toplantı yapacağı salon önünde beklerken bayıldı. O anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.