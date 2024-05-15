ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

15 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 15.05.2024 08:20:00

Tamir Tarihi: 15.05.2024 18:00:00

Detay: ahi evran mahallesi 239/1 sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: 239/1 sokak,239/2 sokak,239/3 sokak, 239/4 sokak,239/5 sokak,239/6 sokak 239/7 sokak, 239/8 sokak, 59 sokak ve civarı

POLATLI

Arıza Tarihi: 15.05.2024 08:30:00

Tamir Tarihi: 15.05.2024 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şentepe Mahallesi Çeçenistan Caddesi Üzerinde Ø160'lık Polietilen boru dağıtım şebeke hattında ani oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şentepe Mah. Bir Bölümü, Esentepe Mah. Bir Bölümü, Gülveren Mah. Bir Bölümü

SİNCAN

Arıza Tarihi: 15.05.2024 10:20:00

Tamir Tarihi: 15.05.2024 22:00:00

Detay: alagöz mahallesi sarper caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: sarper caddesi ve çevresi

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 15.05.2024 10:15:00

Tamir Tarihi: 15.05.2024 18:00:00

Detay: Altındağ İlçesi Baraj Mahallesi 1071 Malazgirt Caddesi içerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Baraj ve Solfasol Mahallelerinin bir kısmı