Karaman'da kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına 3 gün izin verildi - Haberler
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Karaman'da kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına 3 gün izin verildi

Karaman'da kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına 3 gün izin verildi
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelliler ile 3 yaş altı çocuğu bulunan kadınlar 3 gün süreyle izinli olacak.

KONYA (AA) - Karaman'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelliler ile 3 yaş altı çocuğu bulunan kadınlar 3 gün süreyle izinli olacak.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle hamile, engelli, 3 yaş altı çocuğu bulunan kadın (istisnai kurumlar hariç) ve harp malulü, gazilerden (yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) kamu görevlilerine 24 Ocak'tan itibaren 3 gün idari izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin 24 Ocak'tan itibaren 3 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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