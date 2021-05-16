Konya'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Konya'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Konya'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya'nın kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya'nın kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Konya'nın kuzey ve kuzeybatı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle batı ve güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğlen saatte 40-60 kilometre hızında, yağış anında ise kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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