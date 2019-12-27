Konya Büyükşehir Belediyesi 100 adet yerli otomobil sipariş edecek

27.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:37

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 100 adet yerli otomobil için ön siparişte bulunacaklarını söyledi.

Başkan Altay, yerli otomobil ile Türkiye'nin yarım asırlık hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ülke olarak, tüm hakları ülkemize ait olan, milli teknolojilerle üretilen yerli otomobilimizin hayata geçişine şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Son teknoloji ile donatılmış, doğuştan elektrikli otomobilin seri üretime geçmesiyle bir dünya markası haline geleceğine inancımız tamdır."Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 100 adet ön sipariş vereceklerini belirten Başkan Altay, bundan sonra belediye hizmet araçlarının tamamının yerli olacağını kaydetti.

Kaynak: DHA