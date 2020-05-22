KOCAELİ İçki imalathanesine çevrilen eve baskın
İçki imalathanesine çevrilen eve baskınKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, evini içki imalathanesine çeviren H.Ö. polisin operasyonu ile yakalanırken, 120 kilo şarap, 40 kilo viski, 60 kilo saf alkol ele geçirildi.
22.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:57
İçki imalathanesine çevrilen eve baskın
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, evini içki imalathanesine çeviren H.Ö. polisin operasyonu ile yakalanırken, 120 kilo şarap, 40 kilo viski, 60 kilo saf alkol ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Başiskele ilçesinde H.Ö.?nün evinde sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Evde bulunan 120 kilo şarap, 40 kilo viski, 60 kilo saf alkol, içki yapımında kullanılan damıtma kazanları ve kaynatma kazanları ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilirken, H.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA