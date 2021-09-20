Kocaeli'de servis midibüsü ile özel halk midibüsü çarpıştı: 5 yaralı
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde servis midibüsü ile özel halk midibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde servis midibüsü ile özel halk midibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Paşa Mahallesi D-100 kara yolu yan yol mevkisinde İ.K. idaresindeki 41 PK 069 plakalı özel halk midibüsü ile M.Y'nin kullandığı 41 P 2103 plakalı servis midibüsü çarpıştı.
Kazada özel halk midibüsündeki 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yolda aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri