Kocaeli'de kadınlara yönelik çevrim içi egzersizlere diğer illerden de katılım sağlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kocaeli'de kadınlara yönelik çevrim içi egzersizlere diğer illerden de katılım sağlanıyor

18.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:52
Kocaeli'de kadınlara yönelik çevrim içi egzersizlere diğer illerden de katılım sağlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Anne Şehir" projesi kapsamında kadınlara yönelik başlattığı çevrim içi egzersiz eğitimlerine, başka illerde yaşayan kadınlar da ilgi gösteriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Anne Şehir" projesi kapsamında kadınlara yönelik başlattığı çevrim içi egzersiz eğitimlerine, başka illerde yaşayan kadınlar da ilgi gösteriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde yıllardır spor salonlarında yapılan egzersizler, salgın nedeniyle internet ortamına taşındı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen çevrim içi egzersizlere, diğer illerdeki kadınlar da ilgi gösteriyor.

Trabzon'dan çevrim içi egzersiz eğitimlerine katılan Eylem Özer, 4 yıl önce Gebze'de ikamet ettiğini, daha sonra Trabzon'a taşındığını belirtti.

Anne Şehir projesinin ilk dönemlerine şahit olduğunu ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Salgın döneminde herkes gibi ben de evde hareketsiz kaldım. Aktif spor yapan biri olarak bu durum beni çok rahatsız ediyordu. İnternet ortamında gördüğüm bir paylaşımla ben de talepte bulundum. Hemen bana dönüldü ve ben de kendimi bu projenin içinde buldum. Birçok arkadaşımı da projeye dahil ettim. Onlar da çok memnunlar. Haftanın üç günü spor yapıyor olmak, kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Bundan dolayı bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

"Proje, evde çocuğumuzla birlikte spor yapma imkanı sağlıyor"

Ankara'da yaşayan Ayşe Altay da Kocaeli'deki ablasının önerisiyle projeye katıldığını bildirerek, salgın sürecini hareketli bir şekilde geçirmelerine vesile olduğu için belediyeye teşekkür etti.

Isparta'da yaşayan Emel Kaleli ise sunulan bu hizmetin çok etkili olduğunu kaydederek, "Bu proje evde çocuğumuzla birlikte spor yapma imkanı sağlıyor. Spora ve sağlıklı yaşama teşvik ediyor. Gelecek nesillere örnek olmamızı sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Erol Bulut Gökhan Gönül Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de kadınlara yönelik çevrim içi egzersizlere diğer illerden de katılım sağlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 12:11:58. #1.15#
title