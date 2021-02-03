Kocaeli'de "Güvenli Park Bahçe" uygulaması yapıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki "Güvenli Park Bahçe" uygulamasında yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı, maske takmayan 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulamada 33 park ve bahçenin denetimi sağlandı, 193 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

Denetimlerde yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı, maske takma kuralına uymayan 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu