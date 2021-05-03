Kocaeli'de 2. Abdülhamit döneminde yapılan tarihi ahşap cami yıllara meydan okuyor
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Kocaeli'de 2. Abdülhamit döneminde yapılan tarihi ahşap cami yıllara meydan okuyor

Kocaeli'de 2. Abdülhamit döneminde yapılan tarihi ahşap cami yıllara meydan okuyor
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki ahşap süslemeleriyle dikkati çeken tarihi cami, 1 asırdır hizmet vermeyi sürdürüyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki ahşap süslemeleriyle dikkati çeken tarihi cami, 1 asırdır hizmet vermeyi sürdürüyor.

Osmaniye Mahallesi'nde Sultan 2. Abdülhamit döneminde yapılan ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 24 Ekim 2017 tarihinde tescillenerek koruma altına alınan tarihi cami, yıllara meydan okuyor.

Ahşap işçiliğinin en karakteristik özelliklerini taşıyan cami hakkında AA muhabirine bilgi veren Osmaniye mahalle muhtarı Ahmet Ertan, caminin Osmanlı-Rus savaşlarının ardından yaşanan büyük göç sonrası Karamürsel'e yerleşen Artvin kökenli vatandaşlar tarafından kendi imkanlarıyla inşa edildiğini söyledi.

Çift kanatlı kapıdan camiye girildiğinde, ana mekandaki minber ve mihrabın yüksek ahşap işçiliğiyle dikkati çektiğini anlatan Ertan, "Bu ahşaplarda özgün oyma ve kafes yapım teknikleri kullanılmıştır. Doğal görünümleriyle ahşap sanatının nadide örneğini sergilerler." dedi.

Caminin sıvalı ve boyalı kubbesinde herhangi bir hat çalışması olmadığını aktaran Ertan, şu bilgileri paylaştı:

"Tavanın çevresi ahşap kaplamayla çevrilmiş ve merkezine yıldız formatında yine ahşap süsleme eklenmiştir. Ayrıca, tavan kaplamasında altıgen bordürler de mevcuttur. Kadınlar mahfeline çıkan merdiven ve korkuluklar da ahşaptır ve kafes tekniği buralarda da kullanılmıştır. ve bütün bu ahşap oymalar, figürler ve süslemeler bugüne kadar orijinalliğini koruyabilmiştir. Osmaniye Mahallesi, toplam 185 kişi. 83 haneli bir mahalleyiz. Her bayram burada mutlaka namazımızı kılarız. Camimiz devamlı açık, yoldan gelip geçenler namazlarını kılabiliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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