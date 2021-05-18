Kocaeli'de 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde Mustafa K. idaresindeki 41 R 1473 plakalı kamyonet ile Adnan E. yönetimindeki 67 AAC 898 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, Turgay Ç'nin kullandığı otomobile çarparak durabildi.
Kazada araç içinde sıkışan sürücü Mustafa K, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız