Kızılay'dan Patnos'ta ihtiyaç sahiplerine yardım
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Kızılay'dan Patnos'ta ihtiyaç sahiplerine yardım

Patnos ilçesinde Kızılay, ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda yardımında bulundu.

23.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:17

Patnos ilçesinde Kızılay, ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda yardımında bulundu.

Patnos Kızılay Şube Başkanı Mehmet Nasır Açık, yaklaşık 60 gündür pandemiden dolayı ihtiyaç sahiplerine Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla yardım yaptıklarını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu dört günde de ailelere gıda kolisi, giyim yardımlarında bulunduklarını ifade eden Açık, "Bizlere yardımlarını esirgemeyen İlçe Kaymakamı Enver Özderin'e, Vefa grubuna ve gönüllü çalışanlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Kızılay'dan Patnos'ta ihtiyaç sahiplerine yardım

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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