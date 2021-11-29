Kitap Fuarı dolu dolu geçti

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği Kitap Günleri Fuarı sona erdi. İnegöl Belediyesi 5. Kitap Günleri sona erdi. 9 günlük fuar, başlangıcından son gününe kadar her gün birbirinden değerli yazarlar ile dolu dolu geçti. Fuar süresince 100'ü aşkın yayınevi ve yazar konuk edilirken, 1 milyonu aşkın kitapta fuarda okuyucularla buluştu.

KİTAP KULESİ TALİHLİLERİ HEDİYELERİNİ ALDI

Kitap Günlerinin son günü fuar alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek fuara ilişkin istişarelerde bulundu. Aynı zamanda vatandaşlarla da sohbet eden Taban, fuarın en dikkat çekici etkinliklerinden biri olan Kitap Kulesi Çekilişinin talihlilerine hediyelerini de takdim etti. Sosyal medya üzerinden yapılan çekilişe 7 bine yakın kişi katılım sağlarken, Kitap Kulesi hediyesini almaya hak kazanan 5 kişiye 40'ar kitabın yer aldığı kitaplıklar hediye edildi. Toplamda 5 kişiye 200 kitap ve kitaplık hediye edilmiş oldu.

DOLU DOLU BİR ETKİNLİK OLDU

Kitap günleri fuarının son gününde 9 günlük etkinliğe ilişkin değerlendirme yapan Başkan Alper Taban, "5'inci Kitap Günlerimizin son günündeyiz. Dolu dolu bir etkinlik yaptığımızı söyleyebilirim. Şehrimizdeki hemşerilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Burada malumunuz geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan ve 9 gün boyunca devam eden etkinliğimizde, 100'ün üzerinde yayınevimizi ve beraberinde çok kıymetli yazarlarımızı ağırladık. Bununla da yetinmedik okullarımızda onları öğrencilerimizle buluşturduk. İnteraktif bir fuar düzenleyerek burada çekilişler yaptık, özellikle kitapseverleri buraya odaklamaya çalıştık, onlara kitaplar armağan ettik. Buradan bir sosyal sorumluluk da çıkartarak dev bir kumbara kurduk ve bu kumbarada biriken kitaplarımızla özellikle kırsal mahallelerimizdeki okullarımız için kitap topladık. Nihayetinde çok güzel bir kitap organizasyonu gerçekleştirmiş olduk. Ben katılan yayınevlerimize, yazarlarımıza, misafirlerimize, vatandaşlarımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrasında 6'ncısını çok daha nitelikli hale dönüştürmek için arka planda çalışıyor olacağız" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet