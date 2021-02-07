Kısıtlamada kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli görüntü alan gazeteciye saldırı girişiminde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kısıtlamada kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli görüntü alan gazeteciye saldırı girişiminde bulundu

07.02.2021 07:49 | Son Güncelleme: 07.02.2021 07:58

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kovalamaca sonucu gözaltına alınan şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mensubuna saldırı girişiminde bulundu.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kovalamaca sonucu gözaltına alınan şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mensubuna saldırı girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 34 FC 0226 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'nde aracının önü kesilerek yakalandı.

Sezer Ç. isimli şüphelinin otomobilinde uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlı, gözaltı işlemi sırasında görüntü alan gazeteciye hakaret ederek saldırı girişiminde bulundu.

Gözaltına alınan Sezer Ç, hastaneye gittiği için polisten kaçtığını iddia etti.

Kısıtlamada kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli görüntü alan gazeteciye saldırı girişiminde bulundu
Kısıtlamada kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli görüntü alan gazeteciye saldırı girişiminde bulundu
Kısıtlamada kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli görüntü alan gazeteciye saldırı girişiminde bulundu
Kısıtlamada kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli görüntü alan gazeteciye saldırı girişiminde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Özcan Deniz
Spor Arda Turan Okan Buruk Deniz Türüç Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Derbi Körfez Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli görüntü alan gazeteciye saldırı girişiminde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 07:58:34. #1.16#
title