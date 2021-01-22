Kırşehir'de yolcu otobüsünde 208 gram kokain ele geçirildi
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Kırşehir'de yolcu otobüsünde 208 gram kokain ele geçirildi

22.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:16
Kırşehir'de yolcu otobüsünde 208 gram kokain ele geçirildi

Kırşehir'de yolcu otobüsünde çantasında 208 gram kokain bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de yolcu otobüsünde çantasında 208 gram kokain bulunan bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Akpınar ilçesindeki kontrol noktasında ihbar üzerine Bingöl plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Ş.S'nin çantasında 208 gram kokain bulundu.

Şüpheli, jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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