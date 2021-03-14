Kırşehir'de, tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi
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Kırşehir'de, tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

14.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:27
Kırşehir'de, tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hamit köyünden Kaman ilçesi yönüne seyir halinde olan Müfit K. idaresindeki 40 KL 728 plakalı otomobil, çevre yolunda aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekibi ve çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müfit K, yaralı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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