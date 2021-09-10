İnşaat malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı
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İnşaat malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İnşaat malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı Kırşehir'de, 5 farklı inşaattan yaklaşık 70 bin lira değerinde bakır kablo, 2 ton demir ve seyyar kablo çalan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnşaat malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, 5 farklı inşaattan yaklaşık 70 bin lira değerinde bakır kablo, 2 ton demir ve seyyar kablo çalan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine bir hafta içinde 5 ayrı inşaatta açıktan hırsızlık yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kılıçözü sanayi sitesi ve hurdacılar üzerinde yoğunlaştırdı. Çaldıkları inşaat malzemelerini satmaya çalışan şüphelilerden E.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnşaat malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı
İnşaat malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı
İnşaat malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı
İnşaat malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı
İnşaat malzemesi çalan hırsızlar tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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