Kırşehir'de "güneş enerjisi" atağı
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Kırşehir'de "güneş enerjisi" atağı

Kırşehir'de 'güneş enerjisi' atağı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü içme suyu kontrol binasının çatısına ve boş araziye güneş panelleri kurarak enerji üretiyor.

Kırşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü içme suyu kontrol binasının çatısına ve boş araziye güneş panelleri kurarak enerji üretiyor.

Kırşehir Belediyesinin "Güneş Enerjisi Projesi"ne Kervansaray Mahallesi'ndeki boş alanda 2 yıl önce 1 megavatlık paneller kurularak başlandı.

Belediyeye bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü içme suyu kontrol binasının çatısına panel kurulumuyla devam eden proje kapsamında Kındam Mahallesi'nde 60 dekarlık alana da güneş panelleri kurulması planlanıyor.

Belediye, içme suyu sağlanan kuyulardan su çıkarılması için harcanan elektriğin giderlerini de kuyuların etrafına güneş enerjisi panelleri kurarak karşılamayı amaçlıyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AA muhabirine, aşırı miktardaki elektrik giderlerinin karşılanması amacıyla başlattıkları Güneş Enerjisi Projesi'nde büyük mesafe aldıklarını söyledi.

Özelikle yaz aylarında su pompalarına harcanan enerjinin yaklaşık 20 milyon lira olduğunu belirten Ekicioğlu, şöyle konuştu:

"Bu faturayı nasıl düşürebiliriz diye araştırma yaparken güneş enerjisinden istifade edebileceğimizi öngördük. Bölgemiz bu anlamda verimli bir bölge. Yaptığımız plan ile güneş panelleri kurmaya başladık. Belediyemize bağlı bir yer vardı, orada 1 megavatlık güneş enerjisi panelleri kurduk. Daha sonra tesislerimizin çatıları ve yanlarını değerlendirmek için Güneş Enerjisi Projesi'ni buralarda da uygulamaya başladık. Belediye birimlerimiz, çatılarına kurduğumuz güneş enerjisi panelleriyle kendi elektriğini üretmeye başladı."

Proje kapsamında başka bir bölgede de çalışma yaptıklarını anlatan Ekicioğlu, "Kındam bölgesinde 30 dekar alanda 2,5 megavatlık bir tesis daha kuracağız. O bölgede toplam arazimiz 60 dekar. Fizibilite çalışmaları bitti ve ÇED raporlarını aldık. İkinci etabın da hayata geçirilmesiyle toplam 4,5 megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Kurduğumuz güneş enerjisi santralleriyle belediye, elektrik faturası ödemesinden kurtulmuş olacak, ülke ekonomimize de katkı yapmış olacağız."

Şu anda güneş enerjisi panellerinden elde ettikleri gelirin yıllık yaklaşık 2 milyon lira olduğunu ifade eden Ekicioğlu, "İkinci projemiz devreye girdiğinde yaklaşık 10 milyon liralık bir gelirimiz olacak. En fazla enerjiyi yer altından çektiğimiz sulara harcıyoruz. Kuyu bölgelerinde istimlak yapıp güneş enerjisi panelleri kurarak içme suyumuzu halkımıza sunacağız." diye konuştu.

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir'de rüzgar enerjisi ile ilgili potansiyelin de olduğuna işaret ederek, "Uygun bir yer bulduğumuzda rüzgar enerjisi ile ilgili projeyi de uygulamayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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