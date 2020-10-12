Kırşehir Belediyespor'un Teknik Direktörü Gürses Kılıç: "Başarılı futbolumuzu devam ettireceğiz"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor'un teknik direktörü Gürses Kılıç, son iki maçta elde ettikleri galibiyetlerdeki başarılı futbollarını devam ettireceklerini söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor'un teknik direktörü Gürses Kılıç, son iki maçta elde ettikleri galibiyetlerdeki başarılı futbollarını devam ettireceklerini söyledi.

Kulübün basın ve medya sorumlusu Battal Çelik ile Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıç, teknik ekip, futbolcular ve yönetimin büyük özveriyle takımın başarılı olması için çalıştıklarını ifade etti.

Takımın oluşturulması ve alışma süreçleri nedeniyle ilk 2-3 hafta maçlarda sorunlar yaşayabileceklerini belirten Kılıç, sonrasında ise başarılı bir sezon geçireceklerini inandıklarını dile getirdi.

Lig başlamasına rağmen koronavirüsle mücadele ettiklerini vurgulayan Kılıç, takımda bazı futbolcuların ve idarecilerin de koronavirüse yakalanması nedeniyle maçlara eksik kadro ile gitmek zorunda kaldıklarını, izolasyon nedeniyle karantina sürecinde futbolcuların antrenman yapamadıklarını anımsattı.

Kentin takımdan beklentilerini bildiklerini aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

"Yaşanan bu zorlu süreçlere rağmen elimizde ne varsa kullanmaya, başarılı olmaya çalışıyoruz. Yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak, özveriyle takımı gerçek başarılı seviyesine çıkarmaya gayret ediyoruz. Sakatlığı olan bazı oyuncular bile fedakarlık yaparak oyuna katılıyor. Kastamonu maçında deplasman galibiyeti almamızın ardından, sahamızda da bu hafta 3 puan aldık. Topla oynama ve diğer istatistiklere de bakarsak üstünlüğümüz de vardı. Son bölümde golün gelmesiyle maçtan galip ayrıldık. Başarılı futbolumuzu devam ettireceğiz."

Kırşehir Belediyespor basın ve medya Sorumlusu Battal Çelik ise takımın zamanla birbirini daha iyi tanıyacağını ve ilerleyen haftalarda takımın ligin üst sıralarında yer alacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner