Kırklareli'nde kaçak sigara operasyonunda 38 kilogram tütün ele geçirildi

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, 45 bin 20 doldurulmuş makaron, sigara sarma makinesi ile 38 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, 45 bin 20 doldurulmuş makaron, sigara sarma makinesi ile 38 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.G. ve M.G'nin evlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 45 bin 20 doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron, sigara sarma makinesi, kompresör ile 38 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran