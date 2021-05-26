Kırklareli'nde bir bağdan izinsiz yaprak toplayan kişi yakalandı
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Kırklareli'nde bir bağdan izinsiz yaprak toplayan kişi yakalandı

Kırklareli'nde bir bağdan izinsiz yaprak toplayan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde bir üzüm bağından izinsiz yaprak toplayan kişi yakalandı, toplanan yapraklar bağ sahibine teslim edildi.

Kırklareli'nde bir üzüm bağından izinsiz yaprak toplayan kişi yakalandı, toplanan yapraklar bağ sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesinde üzüm yetiştiriciliği yapan İ.Ç. bağından kişi ya da kişilerce yaprak toplanıldığı iddiasıyla durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptığı araştırmada yaprakların Y.Y. tarafından toplanıldığını tespit etti.

Toplanan yapraklar bağ sahibi İ.Ç'ye teslim edildi.

Şüpheli Y.Y. ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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