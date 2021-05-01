Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
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Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Kırklareli Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Belediye ekipleri, kentin birçok alanındaki beslenme odaklarına mama bıraktı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ekiplerin beslenme odaklarına mama ve su bıraktıklarını aktaran Kesimoğlu, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiğini kaydeden Kesimoğlu, kendilerine destek olan hayvanseverlere de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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