Kırım Tatar sürgünü 76. yılında anıldı
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Kırım Tatar sürgünü 76. yılında anıldı

Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Kırım Tatar halkı ümitsizliğe ve çaresizliğe hiç kapılmadı ve mücadeleden vazgeçmedi.

Kırım Tatar sürgünü 76. yılında anıldı
18.05.2020 21:24 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:24

Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Kırım Tatar halkı ümitsizliğe ve çaresizliğe hiç kapılmadı ve mücadeleden vazgeçmedi. Eminim ki Tatarlar da işgalcilerden kurtulacak ve Kırım Tatar Cumhuriyeti olacak." dedi.

Ukrayna'da "18 Mayıs Kırım Tatar Soykırımı'nın Kurbanlarını Anma Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Video konferans yoluyla düzenlenen 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü Uluslararası Yas Mitingi'ne dünyanın birçok yerinden Kırım Tatarları katıldı.

Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, yaptığı konuşmada, sürgünün Tatar halkına karşı işlenen bir suç olduğunu belirtti.

Kırımoğlu, "Sürgünün esas amacı Kırım Tatar halkını bir millet olarak tamamıyla yeryüzünden yok etmek ve Kırım'ı Rus dünyasının bir parçası yapmaktı." dedi.

Sürgün ve soykırıma uğrayan Tatarların Kırım'a dönmek için Sovyetler Birliği rejimiyle mücadele ettiğine dikkati çeken Kırımoğlu, Rusya'nın yarımadayı 2014'te yasa dışı ilhak ettiğini hatırlattı.

Kırım'daki nüfusun yüzde 20'sinin Tatar olduğunu ifade eden Kırımoğlu, buna rağmen Rusya'nın Tatarlara zulmettiğini vurguladı.

Kırımoğlu, "Kırım Tatar halkı ümitsizliğe ve çaresizliğe hiç kapılmadı ve mücadeleden vazgeçmedi. Eminim ki Tatarlar da işgalcilerden kurtulacak ve Kırım Tatar Cumhuriyeti olacak." ifadelerini kullandı.

"Bir gün evimize döneceğiz"

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov da mitingin önemine işaret ederek, "İşgalciler yüzünden Kırım'daki Tatarlar mitingimize katılamıyor. Ama bilin ki onların fikirleri bizimkilerle aynı." dedi.

"Kırım Rusların elinde olduğu sürece, yarımadanın geleceği yoktur." diye konuşan Çubarov, Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu vurguladı.

Çubarov, "Eğer Kiev'de birisi Kırım'dan vazgeçecek olursa bile biz Kırım Tatarları olarak Kırım'ın Rus işgalcilerinden kurtulmasına yönelik mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bir gün evimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna yetkililerinden sürgün mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sürgünün binlerce kişinin hayatını kötüleştirdiğini belirterek, "Bu tarih, halktan toprağın alınmasının mümkün ancak ruhun ve iradenin yok edilmesinin imkansız olduğunu hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildiğini hatırlatan Zelenskiy, "Birçok Ukraynalı ve Kırım Tatarları tekrar topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Kırım'da kalanlar ise hapis cezalarından, aramalardan ve sıkıntılardan acı çekiyor." dedi.

Zekenskiy, "Kırım'ın Ukrayna'ya döneceği gün mutlaka gelecektir. Kırım Tatarları ve Ukraynalılar kendi evine dönecek ve muhabbet etmek için aynı masaya oturacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da sürgünün Kırım halkına karşı işlenen bir suç olduğunu vurgulayarak, "Sürgün edilenlerin yarısı ilk iki yılda açlık ve hastalıklardan öldü. Acımasız zorluklar, özgürlüğü seven bu halkın iradesini kırmadı." şeklinde konuştu.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Dmitriy Razumkov ise günün önemine işaret ederek, "Ukrayna'nın bağımsızlığından bu yana tüm olanları olduğu gibi tarihin verdiği bu dersleri de unutmamalıyız." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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