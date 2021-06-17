Kırım'da yolcu uçağı pistten çıktı
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Kırım'da yolcu uçağı pistten çıktı

Kırım'da yolcu uçağı pistten çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırım'ın Simferepol Havaalanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan pistten çıktı.

Kırım'ın Simferepol Havaalanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan pistten çıktı. Şu ana kadar 20'den fazla uçak farklı havaalanlarına yönlendirildi.

Kırım'da gece saatlerinde başlayan yoğun yağış, havayolu trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Rusya'nın St. Petersburg kentinden kalkan Rus havayolu şirketi Pegas'a ait Boing 737 tipi yolcu uçağı, Kırım'ın Simferopol şehrindeki havaalanına inişinden sonra pistten çıktı. Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan pistten çıkan uçak, çamura saplandı. Uçaktaki yolcu ve mürettebatın tahliye edildiği, kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair açıklama yapılmadı.

Uçağın saplandığı çamurdan çıkarılması için çalışma başlatıldığı duyurulurken, Kırım'a gelen birçok uçak havaalanına iniş yapamadı. Şu ana kadar 20'den fazla uçağın Krasnodar ve Anapa'ya yönlendirildiği aktarıldı. - KIRIM

Kırım'da yolcu uçağı pistten çıktı
Kırım'da yolcu uçağı pistten çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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