Kırgızistan uyruklu FETÖ/PDY şüphelisi İstanbul'da yakalandı

Kırgızistan uyruklu FETÖ/PDY şüphelisi İstanbul'da yakalandı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kırgızistan uyruklu şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

21.08.2019 13:48
Kırgızistan uyruklu FETÖ/PDY şüphelisi İstanbul'da yakalandı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kırgızistan uyruklu şüpheli, İstanbul'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen FETÖ/PDY şüphelisi Daiyr Z'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, İstanbul'da adresini belirledikleri şüpheliyi yakaladı.

Samsun'a getirilen zanlının, sevk edildiği adliyede gözaltı süresi uzatıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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