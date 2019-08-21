Kırgızistan uyruklu FETÖ/PDY şüphelisi İstanbul'da yakalandı
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kırgızistan uyruklu şüpheli, İstanbul'da yakalandı.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kırgızistan uyruklu şüpheli, İstanbul'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen FETÖ/PDY şüphelisi Daiyr Z'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, İstanbul'da adresini belirledikleri şüpheliyi yakaladı.
Samsun'a getirilen zanlının, sevk edildiği adliyede gözaltı süresi uzatıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.