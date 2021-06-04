Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır gerginliği devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır gerginliği devam ediyor

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır gerginliği devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırgızistan ile Tacikistan arasında devam eden sınır gerginliği nedeniyle Tacikistan askerleri tarafından Tacikistan'ın Çon Alay ilçesinin tartışmalı sınır kesimine konteyner yerleştirildi.

Kırgızistan ile Tacikistan arasında devam eden sınır gerginliği nedeniyle Tacikistan askerleri tarafından Tacikistan'ın Çon Alay ilçesinin tartışmalı sınır kesimine konteyner yerleştirildi.

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Tacikistan tarafının bugün sabah saat 03.00'da Çon Alay ilçesindeki tartışmalı sınır kesimine Kırgızistan topraklarına bin metre girerek konteyner yerleştirmeye başladığı belirtildi. Sabah saat 06.00 sıralarında Tacikistan askerlerinin konteyner yerleştirdikleri yerden 600 metre geri çekildikleri ifade edilen açıklamada, "Tacik tarafında otomobil ve hafif zırhlı araçlarla askerlerin toplandığı gözlemleniyor" denildi.

Açıklamada, söz konusu sınır kesiminde durumun gergin olarak değerlendirildiği aktarılarak, Kırgız Sınır Muhafız Hizmetinin anlaşmazlıkların tırmanmaması için tüm önlemlerin alındığı, ancak Tacikistan sınır muhafız temsilcilerinin telefon aramalarına cevap vermediği kaydedildi.

Öte yandan Kırgızistan Bakanlar Kurulu, Tacikistan tarafının tartışmalı sınır kesimine konteyner yerleştirerek daha önce varılan anlaşmaları ihlal ettiğini ve durumu tırmandırdığını açıkladı. Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Kabine Kurulunun sınır meseleleriyle ilgili temsilcisi Nazirbek Börübayev ve Toprak Kaynakları Devlet Ajansı Müdürü Abdulat Mırzayev'in söz konusu sınır kesimine hareket ettiği aktarıldı.

Kırgız-Tacik sınır sorunu

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor. 29 Nisan'da Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmaların sonucu Kırgız tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, yüzden fazla kişi de yaralanmıştı. Tacikistan can kaybını 19, yaralı sayısını 88 olarak açıklamıştı. İki ülke yetkilileri yaptıkları görüşmelerin sonucu imzaladıkları protokol ile yakın bir zamanda sınır sorununu çözmekte anlaşmıştı.

Kırgızistan, 21 Mayıs'tan itibaren sınır sonucu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırı kapatma kararı almıştı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksi bekleyen vatandaşı aracına aldı, ardından bariyerlere girdi
Taksi bekleyen vatandaşı aracına aldı, ardından bariyerlere girdi
Otomobil üst geçitten dereye uçtu: 5 ölü
Otomobil üst geçitten dereye uçtu: 5 ölü
Dur ihtarına uymayan araç Batman Çayına uçtu, aracın içinden 100 kilo uyuşturucu çıktı
Dur ihtarına uymayan araç Batman Çayına uçtu, aracın içinden 100 kilo uyuşturucu çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Nikos Dendias Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Hülya Avşar İrem Derici Demet Akalın
Spor Roland Garros Merih Demiral Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır gerginliği devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 11:27:09. #1.13#

title