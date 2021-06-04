Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır gerginliği devam ediyor

Kırgızistan ile Tacikistan arasında devam eden sınır gerginliği nedeniyle Tacikistan askerleri tarafından Tacikistan'ın Çon Alay ilçesinin tartışmalı sınır kesimine konteyner yerleştirildi.

Kırgızistan ile Tacikistan arasında devam eden sınır gerginliği nedeniyle Tacikistan askerleri tarafından Tacikistan'ın Çon Alay ilçesinin tartışmalı sınır kesimine konteyner yerleştirildi.

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Tacikistan tarafının bugün sabah saat 03.00'da Çon Alay ilçesindeki tartışmalı sınır kesimine Kırgızistan topraklarına bin metre girerek konteyner yerleştirmeye başladığı belirtildi. Sabah saat 06.00 sıralarında Tacikistan askerlerinin konteyner yerleştirdikleri yerden 600 metre geri çekildikleri ifade edilen açıklamada, "Tacik tarafında otomobil ve hafif zırhlı araçlarla askerlerin toplandığı gözlemleniyor" denildi.

Açıklamada, söz konusu sınır kesiminde durumun gergin olarak değerlendirildiği aktarılarak, Kırgız Sınır Muhafız Hizmetinin anlaşmazlıkların tırmanmaması için tüm önlemlerin alındığı, ancak Tacikistan sınır muhafız temsilcilerinin telefon aramalarına cevap vermediği kaydedildi.

Öte yandan Kırgızistan Bakanlar Kurulu, Tacikistan tarafının tartışmalı sınır kesimine konteyner yerleştirerek daha önce varılan anlaşmaları ihlal ettiğini ve durumu tırmandırdığını açıkladı. Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Kabine Kurulunun sınır meseleleriyle ilgili temsilcisi Nazirbek Börübayev ve Toprak Kaynakları Devlet Ajansı Müdürü Abdulat Mırzayev'in söz konusu sınır kesimine hareket ettiği aktarıldı.

Kırgız-Tacik sınır sorunu

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor. 29 Nisan'da Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmaların sonucu Kırgız tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, yüzden fazla kişi de yaralanmıştı. Tacikistan can kaybını 19, yaralı sayısını 88 olarak açıklamıştı. İki ülke yetkilileri yaptıkları görüşmelerin sonucu imzaladıkları protokol ile yakın bir zamanda sınır sorununu çözmekte anlaşmıştı.

Kırgızistan, 21 Mayıs'tan itibaren sınır sonucu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırı kapatma kararı almıştı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı