Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 vatandaş, Türkiye'ye getirildi KIRGIZİSTAN'da koronavirüse yakalanan 4 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

KIRGIZİSTAN'da koronavirüse yakalanan 4 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Sağlık Bakanlığı, Kırgızistan'da koronavirüs tanısı konulan Türk vatandaşları S.Ş. (47), M.B.Ş. (15), İ.B. (56) ve Y.U.'nun (57) Türkiye'de tedavi olma talepleri üzerine harekete geçti. Hazırlanan ambulans uçak, dün akşam Türkiye'den hareket ederek, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı. Yapılan hazırlıkların ardından 4 kişi, ambulans uçağa alındı. 4 hastayı taşıyan Sağlık Bakanlığı'na ait uçak, sabah saatlerinde Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Genel Havacılık Terminali'ne indi. S.Ş., M.B.Ş. ve İ.B., burada bekleyen özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından uçaktan ambulanslara nakledilerek Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.U. ise ambulans uçakla Adana Şehir Hastanesi'ne nakledilmek üzere Adana'ya götürüldü.

Kaynak: DHA