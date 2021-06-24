Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Tacikistan'a gidecek
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Tacikistan'a gidecek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Tacikistan'a gidecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 28-29 Haziran tarihlerinde Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 28-29 Haziran tarihlerinde Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un 28-29 Haziran tarihlerinde Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Caparov'un ziyareti kapsamında, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ikili görüşme gerçekleştireceği aktarılan açıklamada, tarafların görüşmede sınır sorunu dahil olmak üzere ikil işbirliğinin güncel konularının ele alacakları ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Caparov'un Tacikistan ziyareti öncesinde 27-28 Haziran tarihlerinde Türkmenistan'a gideceği kaydedildi.

Geçtiğimiz Nisan ayının sonunda Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan çatışmaların ardından Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile telefonda görüşmüştü. Görüşmede taraflar sınır sorununun barış yoluyla çözülmesi için Mayıs ayında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya gelinmesi üzerinde anlaşılmıştı.

Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır sorunu

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor. 29 Nisan'da Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki kavga, çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmalarda Kırgız tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, yüzden fazla kişi de yaralanmıştı. Tacikistan'da can kaybını 19, yaralı sayısı 88 olarak açıklamıştı.

İki ülke yetkilileri, yaptıkları görüşmelerin sonunda imzaladıkları protokol ile sınır sorununu kısa sürede çözme konusunda anlaşmıştı. Kırgızistan, 21 Mayıs'tan itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırı kapatma kararı almıştı.

İki ülke sınırında tansiyon 4 Haziran'da Tacikistan askerlerinin tartışmalı sınır kesiminde konteyner yerleştirmesiyle yeniden yükselmiş, bu sorun da iki ülke Ulusal Güvenlik Komite Başkanları'nın imzaladığı protokol ile çözülmüştü. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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