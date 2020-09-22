Kilis'te koronavirüs denetimleri
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Kilis'te koronavirüs denetimleri

KİLİS'te polis ekipleri, 8 bölgede oluşturdukları kontrol noktalarında maske denetimi yaptı.

Kilis'te koronavirüs denetimleri
22.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:51

KİLİS'te polis ekipleri, 8 bölgede oluşturdukları kontrol noktalarında maske denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentin 8 ayrı bölgesinde oluşturduğu kontrol noktalarında araçlar tek tek durduruldu. Sürücü ve yolculara uyarılarda bulunan ekipler, maske takmayan kişilere ise 900'er lira idari para cezası uyguladı. Denetimlerde, karantinada olması gereken ancak dışarı çıkanlar ise 3 bin 150 lira para cezası kesilerek, yurda gönderiliyor.

Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki motorize polis ekipleri de sokaklarda devriye gezerek, kurallara uymayanlara para cezası uygulamaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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