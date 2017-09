Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Garibanın oğlu askere gidiyor da benim oğlum niye gitmesin" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için geldiği Balıkesir'in Göbel Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Siyasi bir konuşma yapmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Garibanın oğlu askere gidiyor da benim oğlum niye gitmesin? Ben halktan, sizden birisiyim. 7 kardeşiz 2 kız 5 oğlan sadece ben üniversite bitirdim, diğerleri üniversite bitiremediler. Halktan kopuk değiliz aynı dertleri yaşadık, aynı dertlerden geçtik, hayatın acısını tatlısını her şeyi bir şekilde yaşadım sizin sorunlarımız var çok iyi biliyorum sizden sadece bir şey istiyorum. Beni yetkilendirin, yetkili olalım 4 yıl için de pek çok sorununuz çözeriz, 5 yıl içinde de hepsini çözeriz" diye konuştu



Buraya gelmekten ötürü son derece mutlu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bir çayınızı kahvenizi içmek için geldim. Siyasi bir konuşma yapmayacağım. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. İnsanı, tabiat,ı güneşi, havası her şeyi güzel. Bir kötü tarafı, siyasilerden şikayetçiyim. Toplumu çok geriyorlar, germemek lazım bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz . Herkesin düşüncesi farklı olabilir. Aynı vatanda yaşıyorsak, biraz kavgadan, gerginlikten uzak durmak lazım. Aklı her şeyin önüne çıkarmak lazım. Her şeyi ben bilirim demek yanlıştır" dedi.



Herkesin asgari bir gelirinin olması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Hepimiz alın teri döküyoruz, her birimiz bir yerde çalışıyoruz. Çalışıyoruz ama döktüğümüz alın terinin karşılığını almamız lazım. Birisi hep kazanacak, diğer kaybedecek. Bu yanlış, hepimiz kazanabilir birlikte yaşayabilir, sorunları tartışabiliriz. Bir kadın arkadaşımız geldi 'yaşasın adalet' dedi, dünyanın düzeni adalet üzerine kurulmuş. Adalet olmazsa insanlık olmaz. Adalet savunduğum için yürüdüm, yürümek güzel bir şey, hepiniz için yürüyorum. Bu güzel ülkeyi cennet gibi yapmak, huzur içinde yaşamak adına söz veriyorum. Bunun için elimden gelen çabayı göstereceğim" dedi. - BURSA