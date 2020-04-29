Kıbrıs Gazisi kalbine yenik düştü
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Kıbrıs Gazisi kalbine yenik düştü

Kıbrıs Gazisi kalbine yenik düştü Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Işıklar Mahallesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi 2 çocuk babası Mehmet Baştürk mahalle mezarlığında...

Kıbrıs Gazisi kalbine yenik düştü
29.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:53

Kıbrıs Gazisi kalbine yenik düştü

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Işıklar Mahallesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi 2 çocuk babası Mehmet Baştürk mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Işıklar Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Baştürk bu sabah evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gazi Baştürk, Işıklar Mahallesi Mezarlığında kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye uyularak kılınan cenaze namazına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, gazinin yakınları ve sevenleri katıldı.

Gazi Mehmet Baştürk için korona virüs önlemleri nedeniyle askeri tören yapılmadı.

Kıbrıs Gazisi kalbine yenik düştü

Kaynak: İHA

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