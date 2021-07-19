Keşan'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-19 Temmuz 2021 tarihleri arasında ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 682,74 gram eroin, 59,1 gram metamfetamin, 32,09 gram esrar, biri kurusıkı 11 tabanca, 10'u kuru sıkı tabancaya ait 251 fişek ve 10 kartuş ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel