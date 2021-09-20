Keşan Belediyesi, dolu dolu bir haftayı geride bıraktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşan Belediyesi, dolu dolu bir haftayı geride bıraktı

Bültenler - Haberler | Güncel
Keşan Belediyesi, dolu dolu bir haftayı geride bıraktı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 20 Eylül 2021 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri faaliyetler ile ilgili bilgilendirdi.

"Trakya'nın en iyi yürüyüş pistini yapmaya başladık"

Geride dolu dolu 2,5 yıl ve gurur dolu 1 hafta bıraktıklarını belirten Helvacıoğlu, "Geçen 7 günde; 11 mahalleye 11 hayır çeşmesi yapıp, geliriyle ihtiyaç sahibi çocukları okutmaya, Malkara Osb için 400 Keşanlıya istihdam yaratmaya, Trakya'nın en iyi yürüyüş pistini yapmaya başladık. Daha iyi hizmet alabilmeniz adına mahallenize muhtarlık binaları kurmak için kolları sıvarken, bina ihalesini de her zamanki gibi şeffaf yaptık. Keşan'ımız için her kapıyı çalıyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya Keşan'ımızın ihtiyaçlarını ilettik. Fatih Belediye Başkanımızla Keşan için el ele verdik. Trakya Üniversitesi ile Keşan için protokol imzaladık. Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalıyoruz. Geçen hafta Erikli ve Yayla sahilini temizlediysek, Kadıköy Barajımızın suyu için çalıştıysak, Otomobilsiz Kentler Günü Şenliği yaptıysak, can dostlarımız için çabaladıysak hep bu sebeptendir." dedi.

"Bugün de yarın da Keşan Belediyesi, Keşan esnafının yanındadır"

Keşanlı esnafı çok fazla önemsediklerinin ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Sizi ne kadar önemsediğimizi biliyorsunuz. Ahilik Haftası'nda 'Ticaretin Derin Kökleri' buluşmamızda sizinleydik. Sanayi sitemizdeki, KİPA AVM'deki esnafımızlaydık. Kadın kooperatifimizle Edirne'de, desteklediğimiz Hanımar Pazarımızla KİPA AVM'deydik. Trakya'nın en güzel ve örnek ahilik haftasını yaptık. Bu gururla, bugün de yarın da Keşan Belediyesi,Keşan esnafının yanındadır. Geçen hafta mutlu yuvalarınızın kurulmasında, sevdiklerimizin ebediyete uğurlanmasında, işletmelerimizin açılışlarında, askerlerimizin uğurlanışında hep sizinle olduk. Çeltik hasadından çiftçilerimizle, belediyemizde muhtar ve azalarımızla birlikteydik."

"Atatürk'ümüzün ve kahramanlarımızın emaneti, güzel çocuklarımızın mirası Keşan'ı geleceğe taşımaya devam ediyoruz"

Rasim Ergene Caddesini düzenlemek, Özgün Yapı'yı hem al hem üst yapıya kavuşturmak için kolları sıvadıklarını dile getiren Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Keşan Belediyesi olarak halkımızdan kopmuyor, geleceğe eserler bırakıyoruz. Keşanlı sporseverlerimiz, geçen hafta sizin için de boş durmadık. Atatürk Stadı ve spor salonumuzun çalışmalarını son hızla sürdürdük. Açık hava egzersizlerimizi tamamlamanın mutluluğu, Keşanlı kızımız Buse Pamuk'u milli takıma uğurlamanın gururu içindeyiz. Keşanlı çocuklarımız, artık Keşan Belediye Bandomuz, okulunuzda İstiklal Marşı'yla sizinle. Artık temalı parklarla, parklarınız daha da güzelleşiyor. Okullarınızın önü artık daha güvenli hale getiriliyor. Geçen hafta okullarınıza gelip sizleri ziyaret etmekten, sizleri ağırlayıp başkanlık koltuğuna oturduğunuzu görmekten çok mutluyum. Bahtınız açık olsun Keşanlı evlatlarım. Önceki gün idrak ettiğimiz Gaziler Günümüzü de bu vesileyle bir kez daha kutluyor, Atatürk'ümüzün ve kahramanlarımızın emaneti, güzel çocuklarımızın mirası Keşan'ı geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza güzel bir hafta, esenlik ve bereket dilerim."

Bültenler - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

 Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Adnan Menderes Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Marcao Cristiano Burak Elmas Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Keşan Belediyesi, dolu dolu bir haftayı geride bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 15:24:30. #1.17#