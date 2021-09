Keşan Ahilik Haftası'nda birlikteliğini ve dayanışmasını gösterdi

Keşan Belediyesi ile Keşan'daki tüm esnaf ve meslek odaları tarafından, 13-19 Eylül 2021 tarihlerinde kutlanan Ahilik Haftası kapsamında, 17 Eylül 2021 Cuma günü "Keşan Esnafına Sahip Çık" adlı geniş katılımlı bir programda "Ticaretin Derin Kökleri Ödül Töreni" düzenlendi.

Saat 11.00'de Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, Yenimuhacır Belediye Başkanı Mustafa Türker, Keşan TSO Başkan Yardımcısı Kadir Mutaf, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, esnaf odası başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, daire amirleri, muhtarlar ile esnaflar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Keşan Belediyesi tarafından hazırlanan "Keşan'da Ticaretin Kökleri" adlı bir video sunumu gerçekleştirildi.

Sunumun ardından Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak şunları söyledi; "İçinde bulunduğumuz 13-19 Eylül tarihlerini kapsayan Ahilik Haftası kapsamında bugün güçlü bir birliktelik ile bir aradayız… Ben öncelikle bu vesileyle; esnafımızın,sanayicimizin, tüccarımızın, tüm üretici ve müteşebbislerimizin Ahilik Haftasını kutluyorum. Kıymetli hemşehrilerim; günümüzde insanı sadece ekonomik bir meta olarak gören anlayış karşısında, paylaşmayı esas alan ahilik ilkelerinin kıymetini bugün daha da iyi anlıyoruz. Bakın bugün burada bu salonu dolduran iş camiamızın değerli büyükleri emekleri ve gayretleriyle, bölgemiz ekonomisinedeğer katıyor, her sene daha çok iş, daha çok aş sağlıyorlar. Bu camianın içinde yıllarca görev yapmış ve hizmet etmiş bir kardeşinizim. Çok iyi biliyorum ki; bu camianın mensupları, yaşadıkları sıkıntılara rağmen dün olduğu gibi yarın da, ülkemizi ve bölgemizi daha güçlü, daha zengin yapmak için, üretmeye ve emek vermeye devam edecekler. Tam da bu noktada; Ahilik kurumu, doğruluğu, dürüstlüğü, ahlaklı olmayı, helal kazancı, yardımlaşma ve dayanışmayı temel alan felsefesiyle, esnaf ve sanatkarlarımızınbelli kurallar içinde yetişmesine, mesleğinde yükselmesine katkıda bulunmuştur. Ekonomimizin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarlarımız da, tarihinden aldığı bu güçlü mirası koruyarak, evrensel değerlerle bütünleşerek ilerleyecektir. İşte bu yüzden bu önemli buluşmaya<Ticaretin Derin Kökleri> adını verdik… İşte bu derin mirası yaşatmak için <Keşan, esnafına sahip çık> dedik… Bu salonu dolduranvefakâr ve cefakâr büyüklerimiz, sizlerle iftihar ediyoruz… Sizler de çok iyi bilin ki; yola çıktığımız bu süreçte, enerjimizi her zaman siz değerli iş dünyamızın, Keşan'ımızın ve ülkemizin kalkınması için harcıyoruz. İşte onun için; Keşan'ı kıymetli kılan da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, içinde yaşayanlarıyla, esnafıyla, sanayicisi ve vatandaşıyla birlik ve beraberlik ruhudur. Bu bilinç, duygu ve düşünceler ile; ekonomiye can veren iş dünyamızın değerli temsilcilerini, Keşan ticaretinin çınarlarını, bugün yapılan bu anlamlı ödül töreni vesilesiyle kutluyorum. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Tekrar her birinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum."

Helvacıoğlu'nun konuşmasının ardından, CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal birer konuşma yaparak Ahilik Haftası'nı kutladılar ve bu etkinliği gerçekleştiren Keşan Belediyesi ve esnaf odalarına teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından Keşan Belediyesi Halk Dansları Ekibi gösterisini sundu. Daha sonra odaların belirlediği en eski 3 üyeye plaketlere protokol tarafından takdim edildi. Plaket töreninden önce de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kadir Mutaf, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Lokantacı ve Kahveciler Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Vekili Mustafa Kafalı, Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Çakır, Keşan Berberler Odası Başkanı Salih Özkan,Keşan Dülgerler İnşaat Sanatkarları ve Elektrik Tesisatçıları Odası Başkanı Bülent Gezer, Keşan Madeni Eşya ve Demirciler Odası Başkanı Hüseyin Erkan ile Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman birer konuşma yaparak, ilk defa Ahilik Haftası'nı kutlama programı düzenleyen ve üyeleri ile buluşmalarına vesile olan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

